Генсек НАТО заявил о небывало высокой активности российских подлодок на севере Атлантики

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Активность российских подлодок в северной части Атлантики достигла в последние годы небывало высокого уровня, что является одной из причин, по которым регион сохранит центральное значение для НАТО. Такое мнение высказал генсек организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Атлантика сохранит для нас центральное значение, мы являемся региональным альянсом. Впрочем, и там многое происходит: в последние годы мы регистрируем на севере Атлантики самую масштабную активность российских подлодок за все времена", - утверждал Столтенберг.

Генсек НАТО снова выразил обеспокоенность по поводу якобы размещенных Россией в Европе ракет 9M729 (по классификации НАТО SSC-8). "Размещение такого оружия, как ракеты SSC-8, является для нас особым поводом для тревоги, поскольку это привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - сказал он. "Мы обеспокоены использованием и других новых боевых систем", - добавил Столтенберг, в очередной раз обвинив Москву в нарушениях ДРСМД.

Одновременно он выступил за диалог с Россией по вопросам разоружения. "Мы нуждаемся в новом соглашении о разоружении, но не в новой гонке вооружений", - считает генсек НАТО. Столтенберг указал на то, что между НАТО и Россией "есть контакты на самом высоком военном уровне", и напомнил о том, что недавно состоялся телефонный разговор между председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

"Даже в самые холодные фазы холодной войны мы всегда могли прийти к прагматичному взаимопониманию с Россией", - подчеркнул генсек НАТО, вспомнив свои годы на посту премьер-министра Норвегии. "Это показывает, что проявление мощи и диалог не исключают друг друга", - полагает Столтенберг.

О прекращении действия ДРСМД

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.