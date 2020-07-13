Глава МИД Азербайджана обсудил с российским посредником инцидент на границе с Арменией

БАКУ, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в понедельник по телефону с российским сопредседателем Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Игорем Поповым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком ситуацию, возникшую на границе с Арменией в результате вооруженного столкновения. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Проинформировав собеседников о предпринятой ВС Армении попытке нападения и текущей ситуации в регионе, Эльмар Мамедъяров выразил серьезное недовольство и расценил провокацию армянской стороны как акт агрессии. Министр отметил, что, совершив провокацию, Армения преследовала цель вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи страны и отвлечь внимание армянской общественности от внутренних проблем", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались минувшую ночь. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены.

В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что в результате обстрела двое полицейских на границе с Азербайджаном получили легкие ранения.

В МИД РФ в понедельник выразили серьезную озабоченность резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, а также призвали стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность оказать содействие в урегулировании ситуации.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.