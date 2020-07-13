В Армении заявляют о нескольких сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил в понедельник глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.

"В настоящий момент мы сбили несколько беспилотников противника <...>. Наши ВС дают адекватный ответ действиям противника", - сказал он в парламенте республики.

12 июля днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались в ночь на понедельник, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. По информации армянских военных, 2 полицейских и 3 военнослужащих получили легкие ранения.

В МИД РФ в понедельник выразили серьезную озабоченность резким обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, а также призвали стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность оказать содействие в урегулировании ситуации.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.