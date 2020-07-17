Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Украина, реагируя на запланированные российские военные учения "Кавказ-2020", организовывает свои командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", для участия в которых намерена привлечь страны НАТО. Об этом в пятницу, выступая в Верховной раде, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"С учетом накопления войск [РФ] под предлогом подготовки учений "Кавказ-2020", Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют в это же время - в последнюю декаду сентября - провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", - сообщил министр. Таран уточнил, что в ходе учений Украина планирует "проверить способность Генштаба действовать в соответствие со стандартами НАТО, а также способность организовать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО. В рамках них также будет проведена проверка боевой готовности, боевые стрельбы с использованием зенитно-ракетных комплексов, военной авиации, подразделений сухопутных войск и других формирований на юге Украины, уточнил он.

Министр добавил, что Киев рассчитывает, что в украинских учениях примут участие и страны НАТО. "Мы ожидаем также, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях", - отметил он, добавив, что пока идет разработка плана учений.

В то же время Таран заверил, что в его ведомстве "не отмечают реальной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ-2020".

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что к учениям "Кавказ-2020" планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ. Стратегические учения запланированы на сентябрь.