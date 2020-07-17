В МВД Британии заявили, что попытки похитить информацию о вакцине не нанесли стране вреда

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Предполагаемые попытки похитить информацию о разработке Великобританией вакцины от коронавируса, которые Лондон "с высокой вероятностью" приписывает Москве, не нанесли ущерб безопасности Соединенного Королевства. Об этом заявил в пятницу замглавы британского МВД Джеймс Брокеншир.

"Нет свидетельств или информации о каком-либо вреде или каком-либо ущербе", - сказал он в эфире телеканала Sky News.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) 16 июля выступил с утверждением, что хакеры, которые "почти наверняка являются частью российских разведслужб", "с высокой вероятностью" пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения британской стороны голословными и заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения.