Спикер парламента Южной Кореи предложил изменить конституцию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Сок заявил о необходимости реформирования конституции к концу 2020 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Younhap.

"Настало время, когда поправки к конституции стали неизбежными, если мы хотим открыть дорогу к будущему и защитить граждан от волн значительных перемен", - сказал спикер на официальной церемонии по случаю 72-й годовщины принятия основного закона страны.

Он добавил, что, учитывая текущую и будущую политическую повестку, оптимальным временем для пересмотра конституции является период до начала 2021 года. Он предложил начать обстоятельное обсуждение этого вопроса сразу после преодоления "кризиса пандемии коронавируса".

Помимо этого, Пак Бён Сок видит причину для изменений в том, что конституция в текущем виде не может полностью отразить дух современности. Основной закон страны в последний раз пересматривался в 1987 году на волне демократических преобразований. Тогда главной целью изменений было оградить страну от авторитаризма. Спикер указывает, что с того момента многое изменилось. К примеру, экономика страны выросла почти в 10 раз.

Конституция Республики Корея была принята 17 июля 1948 года, в последний раз она пересматривалась в 1987 году.