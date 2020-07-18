День тишины объявили в Сирии за сутки до парламентских выборов

БЕЙРУТ, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Высшего судебного комитета (избиркома) Сирии Самер Земрейк объявил о наступлении в субботу дня тишины за сутки до выборов в Народный совет - однопалатный парламент. "С 07:00 прекращаются любая агитационная деятельность кандидатов в депутаты и их предвыборные выступления в средствах массовой информации", - приводит слова сирийского судьи агентство SANA. Земрейк отметил, что в соответствии со статьей 58 избирательного закона за 24 часа до начала голосования "не разрешается распространять также какие-либо печатные обращения от имени кандидатов их доверенными лицами".

Волеизъявление на 7 313 избирательных участках начнется в 08:00 и закончится в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Правом голоса располагают 18,7 млн сирийских граждан старше 18 лет. Беженцы, которые ранее выехали из страны незаконным путем, не смогут участвовать в выборах.

Для жителей провинции Идлиб и граничащих с Турцией районов, находящихся вне контроля правительственных сил, созданы свыше 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще 96 участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды из "Сил демократической Сирии".

Фавориты выборов

12 июля сирийский избирком объявил о регистрации 2,1 тысячи кандидатов в депутаты, которые представляют все регионы Сирии. Фаворитом выступает блок "Национальное единство", победивший на выборах в 2016 году. В его список включены 166 членов правящей Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или партия "Баас") и 17 кандидатов от союзных с ней организаций из Прогрессивного национального фронта (ПНФ). Генеральным секретарем ПАСВ, пришедшей к власти 8 марта 1963 года, является президент Башар Асад.

Выборы в Народный совет состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Этот орган состоит из 250 депутатов, которые избираются путем всеобщего, прямого и тайного голосования сроком на четыре года. Квоты для рабочих и крестьян, действующие со времен строительства в Сирии арабского социализма, сохранены неизменными и в новом основном законе. В парламенте им отведено 127 мест.

Новые игроки

По мнению арабского аналитика Ибрагима Хамиди, успех на выборах будет способствовать выдвиженцам ПАСВ. "В том, что баасисты с партнерами из числа левых и революционных демократов получат 183 места в Народном совете, как это было в 2016 году, мало кто сомневается, - отметил он. - Поэтому основная интрига развернется вокруг того, кто займет остальные 67 мест".

Борьба пойдет между независимыми кандидатами и представителями племен. Среди них есть немало бывших военных, которые проявили мужество и отвагу, сражаясь в рядах проправительственных формирований против террористов, есть представители общественности, бизнес-элиты, деятели культуры и искусства, известные своей патриотической позицией.

"В Хаме, например, пользуется популярностью бывший командир ополченцев Фадель Варда и его сторонники, а в Дамаске три списка - "Аль-Ясмин", "Димашк" и "Шам" - выдвинули представители влиятельных торговых кругов", - привел пример эксперт.

Меры профилактики

Заместитель генерального секретаря ПАСВ Хиляль аль-Хиляль, выступая в пятницу в городе Хомс, заявил, что сирийские власти в ходе подготовки к голосованию приняли все необходимые санитарно-профилактические меры на избирательных участках. Тем не менее, он призвал избирателей строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также избегать проведения собраний с большим числом участников.

Согласно данным Минздрава, в пятницу в Сирии коронавирусом заразились 19 человек, а общее число инфицированных достигло 496. С 22 марта от инфекции вылечились 144 сирийца, зафиксировано 25 летальных исходов.