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Ван И в разговоре с Лавровым раскритиковал внешнюю политику США

В частности, глава МИД Китая указал, что Вашингтон перекладывает ответственность и используют эпидемию в качестве предлога для очернения других

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым раскритиковал внешнюю политику США. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД КНР.

"Американская сторона совершенно открыто ставит свои интересы выше других, проявляет эгоизм и унилатерализм, применяет травлю в ее крайней степени, разве есть где-то такие державы? США перекладывают ответственность, используют эпидемию в качестве предлога для очернения других, переводят стрелки и не останавливаются ни перед чем, вплоть до создания горячих точек и противостояния в международных отношениях. Они уже утратили разум, нравственность и доверие", - приводятся слова главы МИД КНР в сообщении ведомства.

"США в своей политике в отношении Китая уже восстановили печально известный маккартизм и устаревшую ментальность эпохи холодной войны, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, выходят за рамки международного права и основных норм международных отношений", - подчеркнул Ван И.

"Китай не поддастся тем ритмам, которые задают находящиеся в меньшинстве в США антикитайские силы, однако будет решительно отстаивать свои законные права и интересы и достоинство", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитайВан И
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