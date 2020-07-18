Spiegel: ключевая фигура скандала с Wirecard скрывается в Белоруссии или России

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, якобы скрывается от правосудия в Белоруссии или России. С таким утверждением выступил в субботу журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с группой Bellingcat.

По версии журнала, 40-летний Марсалек прибыл в ночь на 19 июня в Минск. Он показал при этом пограничникам один из своих загранпаспортов, которые ранее использовал при посещении других стран, пишет Der Spiegel. Журнал утверждает, что имя Марсалека якобы можно найти в российском регистре прибывших и убывших лиц, который охватывает и Белоруссию. Причем Марсалек, согласно регистру, не выезжал обратно, и это, по мнению издания, указывает на то, что он либо до сих пор находится в Белоруссии, либо направился в Россию.

Der Spiegel также утверждает, что Марсалек с 2010 года часто посещал РФ и что им интересовались в ФСБ России. По версии журнала, экс-член совета директоров Wirecard якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них. Издание при этом не приводит каких-либо конкретных доказательств своим словам.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Оператор платежей до сих пор официально не объяснил отсутствие средств. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. Браун, проживающий в Вене, обвиняется в попытке "представить инвесторам и клиентам свою компанию более прочной с точки зрения финансов". Он был задержан, но затем отпущен под залог в €5 млн.

Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал. Как пишет Der Spiegel, ранее поступала информация, что он мог находиться на Филиппинах.