Выборы в Народный совет пройдут в большинстве провинций Сирии

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Выборы в Народный совет - однопалатный парламент - пройдут в воскресенье в Сирийской Арабской Республике (САР). Свыше 7 тыс. избирательных участков откроются в 07:00 (совпадает с московским временем) и будут работать до 19:00. Впервые с 2011 года голосование будет проведено в большинстве сирийских регионов.

Как сообщили в избиркоме, для жителей Идлиба и пограничных районов с Турцией, находящихся вне контроля правительственных сил, созданы свыше 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще 96 участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды.

Министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи заявил, что власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия на всех избирательных участках, учитывая угрозу заражения коронавирусом. "Все сделано для удобства граждан, и им остается только соблюдать простые правила: носить защитную маску на лице и придерживаться социальной дистанции", - подчеркнул он.

Выборы в Народный совет САР состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Правом голоса располагают 18,7 млн сирийских граждан старше 18 лет. Беженцы, которые ранее выехали из страны незаконным путем, не смогут участвовать в выборах.

Депутатский корпус обновится наполовину

Борьбу за 250 парламентских мест поведут 2 100 кандидатов в депутаты. Фаворитом выступает блок "Национальное единство", победивший на выборах в 2016 году. В его список включены 166 членов правящей Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) и 17 кандидатов от союзных с ней организаций из Прогрессивного национального фронта (ПНФ). Генеральным секретарем ПАСВ, пришедшей к власти 8 марта 1963 года, является президент Башар Асад.

Согласно прогнозу газеты "Аль-Ватан", предвыборная кампания показала, что состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования. Значительное омоложение наблюдается в рядах выдвиженцев ПАСВ. По словам первого секретаря обкома Дамаска Радвана Мустафы, обсуждение кандидатур велось с широким участием активистов низовых партийных ячеек.

"В результате из 15 выделенных по квоте мест десять досталось представителям молодого поколения, которые ранее не избирались в парламент", - отметил он. Обновился также состав кандидатов в Народный совет по списку ПАСВ от Алеппо, где из 12 кандидатов десять будут баллотироваться впервые.

Как указал президент Асад, выборы в парламент "должны стать важным рубежом в партийно-политической работе и способствовать развитию и углублению демократического опыта". По его словам, ПАСВ нуждается сейчас в притоке инициативных кадров, чтобы успешно противостоять развязанной против Сирии экономической войне.

Подъем экономики

В ходе предвыборных опросов сирийцы выражали надежду на улучшение экономической ситуации в стране после формирования по итогам выборов нового правительства, которое займется послевоенной реконструкцией народного хозяйства. Среди наиболее вероятных претендентов на пост главы будущего кабинета называют Таляля аль-Баррази, который был назначен 11 мая министром внутренней торговли и защиты прав потребителей. Ранее этот политик хорошо проявил себя на должности губернатора центральной провинции Хомс, где сосредоточены предприятия нефтегазовой промышленности.

По словам инженера Лины Фархат из города Банияс, сирийцы ждут, что обновленный депутатский корпус будет проявлять большее внимание к нуждам граждан. "Мы желаем, чтобы народные избранники приняли конкретные шаги, которые бы привели к переменам в лучшую сторону в социальной сфере", - заявила Фархат. По ее словам, депутаты должны содействовать финансовой стабилизации и добиться снижения рыночных цен на базовые продукты питания и товары первой необходимости. "Необходимо также поднять зарплаты работникам госсектора, учитывая инфляцию", - подчеркнула она.

Ответ Трампу

Популярный сирийский артист и режиссер Хишам Газзаль призвал сограждан принять самое активное участие в предстоящем голосовании и "выбрать достойных законодателей, которые будут серьезно работать на благо родины". Выступая в телепередаче по каналу "Сурия", он указал, что "высокая явка станет ответом президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, который хочет задушить голодом сирийский народ".

По словам артиста, сирийцы, выстоявшие в многолетней войне против банд террористов, найдут в себе силы пережить новые жестокие американские санкции под названием "Закон Цезаря". "Проведением выборов в этот трудный момент Сирия говорит, что, несмотря на давление США и Запада, она остается приверженной независимому решению", - подчеркнул Газзаль.