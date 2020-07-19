Меркель и Анастасиадис обсудили буровые работы Турции на шельфе Кипра

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обсудили в субботу на полях саммита ЕС в Брюсселе проводимую Турцией разведку газа на кипрском шельфе и другие вопросы, касающиеся ситуации в регионе Восточного Средиземноморья, включая собственно так называемую кипрскую проблему. Об этом Анастасиадис сообщил в Twitter.

"Состоялся своевременный обмен мнениями с канцлером Меркель о последних событиях в исключительной экономической зоне [ИЭЗ] Кипра, о неотложных региональных проблемах, которые угрожают миру и стабильности, и о перспективах возобновления переговоров, нацеленных на всеобъемлющее решение кипрской проблемы", - сказано в сообщении главы островного государства.

По словам официального представителя кипрского правительства в ранге министра Кириакоса Кушоса, Меркель сказала Анастасиадису, что ЕС необходимо принять все меры, чтобы положить конец нарушениям Турцией границ кипрской ИЭЗ, а также выразила готовность своей страны в рамках председательства Германии в ЕС найти пути ослабления напряженности в этой зоне.

В свою очередь президент Кипра подтвердил канцлеру Германии свою готовность как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию проблемы разделенного острова, сообщил Кушос.

Никосия, обвиняющая Анкару в "пиратстве", утверждает, что турецкие буровые суда уже семь раз за последний год незаконно проникали в ИЭЗ Кипра и вели там буровые работы, в том числе в тех секторах, лицензии на освоение которых выданы компаниям из стран ЕС.

В то же время сама Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, давно делает заявления, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую в мировом сообществе признает только Анкара. Такие действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.