Участки для голосования на выборах в парламент открылись в Сирии

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. участков для голосования на выборах в Народный совет - однопалатный парламент - открылись в 07:00 в Дамаске и других городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики (САР). Как сообщили в избиркоме, борьбу за 250 парламентских мест ведут 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Согласно прогнозам, состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования.

Фаворитом выступает блок "Национальное единство", победивший на выборах в 2016 году. В его список включены 166 членов правящей Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) и 17 кандидатов от союзных с ней организаций из Прогрессивного национального фронта (ПНФ). Генеральным секретарем ПАСВ, пришедшей к власти 8 марта 1963 года, является президент Башар Асад.

Впервые с 2011 года голосование проводится в большинстве сирийских регионов. Для жителей Идлиба и пограничных районов с Турцией, находящихся вне контроля правительственных сил, созданы свыше 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще 96 участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды.

Ранее министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи сообщил, что власти провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия на всех избирательных участках, учитывая угрозу заражения коронавирусом. "Все сделано для удобства граждан, и им остается только соблюдать простые правила: носить защитную маску на лице и придерживаться социальной дистанции", - подчеркнул он.

Выборы в Народный совет САР состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Правом голоса располагают 18,7 млн сирийских граждан старше 18 лет. Беженцы, которые ранее выехали из страны незаконным путем, не смогут участвовать в выборах.