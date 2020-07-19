СМИ: в Иерусалиме началось второе судебное заседание по делам против Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Второе заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началось в воскресенье в Окружном суде Иерусалима. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, второе заседание проходит без участия самого премьера, в суде его представляют адвокаты. Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что заседание в воскресенье носит технический характер и оно посвящено определению порядка ведения дела и обсуждению дат для выступлений свидетелей. Издание утверждает, что рассмотрение дел по существу может начаться лишь через полгода или год.

Нетаньяху по указанию суда 24 мая присутствовал на первом слушании по его делам в Окружном суде Иерусалима, которое длилось около часа. Тогда он перед началом заседания заявил журналистам, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых. Yedioth Ahronoth отмечает, что премьер не садился на скамью подсудимых до тех пор, пока зал заседаний не покинули представители СМИ. Нетаньяху настаивал на трансляции в прямом эфире всего процесса, но суд отказал ему в этом.

Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент) в начале января 2020 года просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

Генпрокурор 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом Walla. По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.