Макрон: саммит ЕС может достичь компромисса по планам восстановления после пандемии

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Лидеры 27 стран ЕС могут достичь компромисса по семилетнему бюджетному плану сообщества и фонду восстановления после пандемии в воскресенье, на третий день работы саммита Евросоюза, однако соглашение не должно ущемлять интересы отдельных государств. Об этом заявил по прибытии на саммит президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я надеюсь, мы сможем добиться компромисса в ближайшие часы. Он необходим нашим странам, но он не должен идти вопреки интересам отдельных стран Евросоюза", - сказал Макрон.

"В последние дни мы продемонстрировали наше желание найти компромисс, продвинуться по обсуждаемым вопросам", - отметил он. "При этом желание найти компромисс не означает, что мы должны отказаться от законных устремлений, которые у нас должны быть", - сказал президент Франции.

"Сегодня перед нами множество решений, которые необходимо финализировать", - продолжил Макрон. "По ним в течение ближайших часов необходимо найти компромисс. Я считаю, что это все еще возможно", - подчеркнул он. "Но этот компромисс не должен быть достигнут ценой отказа от европейских амбиций", - заявил президент Франции. Он отметил, что это принципиально важно, так как страны находятся "перед лицом невиданного кризиса в санитарном и экономическом плане". Макрон подчеркнул, что "необходимо единство Европы".

Официально саммит должен был завершиться в субботу, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили возобновить встречу в воскресенье. Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.

К утру субботы председатель Европейского совета Шарль Мишель выдвинул новые компромиссные предложения, несколько сократив предстоящие расходы государств ЕС, однако и они не устроили лидеров всех стран.