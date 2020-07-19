Трамп назвал главного инфекциониста США Фаучи отчасти паникером

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отчасти паникером, однако у них очень хорошие отношения. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.

"Я долго беседовал с ним вчера, у меня очень хорошие отношения с доктором Фаучи", - отметил глава государства. Он считает, однако, что главный инфекционист страны "отчасти паникер".

Трамп в очередной раз объяснил рост случаев заражения коронавирусом в США тщательным подходом властей к тестированию населения. "Число случаев увеличивается, потому что наша система тестирования является лучшей в мире", - утверждал президент США.

Он отверг критику в свой адрес по поводу борьбы с пандемией коронавируса. "Я всегда беру на себя ответственность за все, потому что в этом состоит моя работа <...>. Некоторые губернаторы справляются хорошо, а некоторые - скверно", - добавил Трамп.

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так, еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что в случае если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как фактически критика властей США за то, что они затянули с ответом. Позднее Фаучи объяснил, что "выбрал неправильные слова" при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия властей были запоздалыми.

Сам Трамп у себя в Twitter при этом сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако, пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер не собирается отстранять главного инфекциониста от его должности в группе специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом.