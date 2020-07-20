Главы 4 земель ФРГ просят политиков в Вашингтоне не дать вывести из страны часть войск США

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министры четырех германских регионов - Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца - направили совместное письмо 13 американским сенаторам и членам Палаты представителей с просьбой не допустить частичного вывода размещенных в ФРГ войск США. Об этом сообщила в воскресенье газета Süddeutsche Zeitung.

Послание Маркуса Зедера (Бавария), Винфрида Кречмана (Баден-Вюртемберг), Фолькера Буфье (Гессен) и Малу Драйер (Рейнланд-Пфальц) было направлено американским политикам, которые входят в комитеты по вопросам безопасности и оборонной политики или которые уже делали критические заявления по поводу сокращения численности войск в ФРГ, таким, например, как бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, а ныне сенатор Митт Ромни (от штата Юта). Как пишет Süddeutsche Zeitung, письмо преследует цель усилить позиции противников вывода части американских сил.

Премьеры подчеркнули, что военное присутствие США в Германии служит стратегическим интересам Соединенных Штатов. По их мнению, "нельзя переоценить его значение для трансатлантического партнерства". Как отмечают Зедер, Кречман, Буфье и Драйер, американские базы в Германии являются "основой присутствия США в Европе и дееспособности НАТО". "Это партнерство связывает не только оба государства, но и их жителей", - считают главы германских регионов. "Мы выступаем за продолжение этого глубокого партнерства", - приводит издание выдержки из письма.

Послание написали премьеры федеральных земель, в которых находятся важнейшие опорные пункты США в Германии. В баварском Графенвере находится один из крупнейших американских полигонов в Европе. В Рейнланд-Пфальце на западе страны находится авиабаза Рамштайн - крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами Соединенных Штатов. Она выполняет функцию важнейшего перевалочного пункта для транспортировки грузов и личного состава США, в том числе в Афганистан и Ирак. В расположенном недалеко от нее городе Ландштуль расположена крупнейшая американская больница за пределами США. Практически все получившие ранения во время операций за рубежом американские солдаты поступают сюда. В Штутгарте (Баден-Вюртемберг) находится командный центр, из которого американцы управляют миссиями в Африке, а в Висбадене (Гессен) - штаб армии США в Европе.

О решении сокращения войск США в ФРГ

15 июня представляющий Республиканскую партию Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент в Германии размещены порядка 34 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Глава Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

24 июня Трамп подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу. Министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли представили 29 июня Трампу в Белом доме окончательные предложения, касающиеся американского воинского контингента на территории ФРГ. Пентагон объявил, что Трамп одобрил эти соображения, предусматривающие передислокацию 9,5 тыс. военнослужащих.