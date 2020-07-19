Лукашенко сообщил, что по делу Белгазпромбанка задержали около 30 человек

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Около 30 человек задержаны по уголовному делу о злоупотреблениях в Белгазпромбанке. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область, высказывания которого в воскресенье передал телеканал "Беларусь-1".

"Там их [задержанных] уже под 30 человек. Все дают показания. И этот (экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - прим. ТАСС) уже зарыдал. Когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты], зарыдал и начал показания давать", - сказал Лукашенко.

"И если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа", - отметил белорусский президент. "Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение", - подчеркнул Лукашенко. Он заявил, что "узником совести из них (фигурантов дела - прим. ТАСС) никто не станет".

Лукашенко сообщил, что "приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России". "И мы им покажем эти документы (материалы дела - прим. ТАСС). Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Потому мы открыты", - отметил президент Белоруссии.

Дело Белгазпромбанка

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере").

18 июня был задержан экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, даче и получении взяток. Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, ее возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. Решение было принято в связи с несоответствием представленных в декларации данных и нарушением требований в отношении финансирования и участия иностранных организаций и граждан в избирательной кампании.