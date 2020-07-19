Выборы в парламент Сирии завершились

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Высшего судебного комитета (избиркома) Сирии Самер Земрейк объявил в воскресенье вечером о завершении голосования на выборах депутатов Народного совета (парламента) республики.

"Выборы завершились, начинается подсчет голосов", - приводит телеканал Al Ekhbariya слова сирийского судьи. Ранее Избирком ввиду большого притока граждан на избирательные участки вынужден был продлить процесс голосования на четыре часа - с 19:00 до 23:00.

Как сообщил Земрейк, выборы прошли без существенных нарушений. Он дал понять, что предварительные итоги станут известны не раньше, чем через несколько часов.

Очереди на участках возникли главным образом из-за профилактических мер, которые были приняты властями в связи с угрозой распространения коронавируса. Как отметил Земрейк, его сотрудники внимательно следили за соблюдением избирателями социальной дистанции.

Перед выборами министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи попросил граждан со всей ответственностью отнестись к санитарно-эпидемиологическим нормам.

Парламентские выборы в Сирии

Выборы в Народный совет Сирии состоялись на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Согласно прогнозам, состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования. Ожидается, что явка избирателей будет высокой, на выборах в 2016 году она составила 70%.

По словам премьер-министра арабской республики Хусейна Арнуса, проведение выборов в парламент "стало большой политической победой Дамаска и показало, что Сирия движется к своему возрождению и окончательному разгрому террористов". "Активным участием в голосовании наш народ дал пощечину противникам Сирии, которые плетут против нее заговоры", - подчеркнул премьер.