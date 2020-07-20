Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Миссия СНГ будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Белоруссии, назначенными на 9 августа. Об этом сообщила в понедельник советник пресс-службы Исполкома Содружества Мария Гуцало.

"Мы получили приглашение от МИД Белоруссии, после чего разослали приглашения во все государства - участники СНГ с просьбой представить кандидатуры в состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет участвовать в наблюдении за выборами президента Беларуси. Она сейчас в процессе формирования", - сказала Гуцало.

По ее словам, 21 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества будет согласована кандидатура руководителя миссии. На текущей неделе планируется первая официальная встреча руководства миссии с главой ЦИК Белоруссии Лидией Ермошиной. Наблюдатели от СНГ будут работать во всех регионах республики в избирательных комиссиях всех уровней, свое заявление по результатам наблюдения миссия сделает 10 августа.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что также направили приглашения наблюдать за выборами президента страны БДИПЧ ОБСЕ, ШОС. Однако БДИПЧ ОБСЕ заявляло, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал 14 июля пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.