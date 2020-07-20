Международные военные учения Sea Breeze начались в Черном море

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря. Из-за пандемии коронавируса они проходят в ограниченном формате.

"В акватории Черного моря стартовали юбилейные - двадцатые - украинско-американские учения "Си Бриз". В этом году из-за пандемии маневры ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут проходить в акватории Черного моря без контакта личного состава", - сообщило в понедельник официальное информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Как заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа, основная цель учений - поддержание стабильности и безопасности в черноморском регионе. "Главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам [Североатлантического] альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе", - отметил он.

"Участие Соединенных Штатов еще раз подтверждает приверженность ВМС США, наших союзников и партнеров по НАТО. Учения Sea Breeze являются реальной демонстрацией решимости США относительно коллективной защиты Европы", - процитировало агентство заявление командующего 6-го флота ВМС США вице-адмирала Юджина Блэка.

К участию будут привлечены около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Кроме Украины и США, в Sea Breeze примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Учения продлятся семь дней. В них запланировано участие ракетного эсминца USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море, сообщает "Армия Информ".

Предполагается, что во время тренировок корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС отработают совместимость боевых и оперативных возможностей с кораблями НАТО. Корабли будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по проведению организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу и пр. Будут проведены также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.