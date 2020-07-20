Меркель заявила о прогрессе в переговорах перед началом четвертого дня саммита ЕС

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель видит положительные моменты перед началом четвертого дня саммита ЕС, на котором обсуждают семилетний бюджет и фонд восстановления экономики сообщества после пандемии. Ее речь в понедельник транслировали местные телеканалы.

"В последнюю ночь после долгих переговоров мы разработали рамки для возможной договоренности. Это прогресс", - отметила Меркель. "Есть надежда" на то, что консенсус будет достигнут, добавила она.

"Было понятно, что переговоры будут невероятно сложными", - сказала канцлер.

Разногласия по фонду восстановления экономики ЕС сводятся к тому, что стороны не могут договориться, сколько денег из него будет выдаваться странам сообщества безвозмездно, а сколько - в виде льготных кредитов. Наиболее жесткую позицию занимают Нидерланды и Дания.

Изначально планировалось, что саммит, начавшийся в пятницу, продлится два дня.