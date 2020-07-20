Лидера крупнейшей в Азии террористической группировки осудили на 7 лет тюрьмы в Индонезии

ТАСС, 20 июля. Главарь крупнейшей в Азии террористической группировки "Джамаа Исламия", которая связана с организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), приговорен в Индонезии к семи годам лишения свободы. Об этом в понедельник сообщает газета The Straits Times.

Согласно данным обвинения, 56-летний Пара Виджаянто, возглавлявший экстремистскую организацию с 2009 года, сыграл ключевую роль в вербовке, подготовке и финансовом обеспечении будущих боевиков, которые в 2012-2018 гг. направлялись в Сирию для ведения антиправительственной деятельности.

Лидера террористов арестовали в июле 2019 года, спустя 16 лет после начала розысков. Сам осужденный не присутствовал в зале суда, слушание по его делу проходило в режиме видеоконференции.

Как отмечает издание, "Джамаа Исламия" ответственна за совершение крупнейшего теракта в истории Индонезии. В 2002 году боевики устроили серию взрывов в популярном среди туристов местечке Кута, а также возле здания генконсульства США на острове Бали. В результате погибли 202 человека, из которых 164 были иностранцами, ранения получили еще более 200 человек.