Парламент Египта одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Египта утвердила в понедельник указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом сообщает новостной портал Al Watan.

Как указал спикер законодательного органа Али Абдель Аль, депутаты одобрили решение главы государства большинством в две трети голосов. Указ вступает в силу по всей стране с 27 июля. Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения источников его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в двух египетских городах Танта и Александрия, где смертники подорвали взрывчатку во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

После этого президент ас-Сиси в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о решении ввести сроком на три месяца чрезвычайное положение с возможностью его продления. Как того требует конституция, буквально за два последующих дня закон о ЧП был одобрен правительством и Палатой представителей, а чрезвычайные меры каждые три месяца вновь продлевались.

Режим чрезвычайного положения в Египте, наделяющий неограниченными полномочиями силовые структуры, действовал на постоянной основе с 1981 года и был отменен в январе 2012 года. Это было одним из главных требований протестующих в дни январской революции 2011 года.