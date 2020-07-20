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МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

В Киеве считают поездки российских чиновников в Крым и Севастополь "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест по поводу поездки президента России Владимира Путина в Крым.

"В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в понедельник в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона, добавили в ведомстве, считает поездки российских чиновников в Крым и Севастополь "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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