Вице-премьер Армении заявил о недопустимости инцидентов, подобных ситуации с "Фуд Сити"

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян во время очередного заседания Совета Евразийской Экономической Комиссии официально уведомил членов совета и председателя коллегии об инциденте, произошедшем на днях на московском рынке "Фуд Сити" в связи с запретом на торговлю армянскими товарами. Сообщение об этом в понедельник размещено на официальном сайте правительства страны.

"Вице-премьер Армении официально уведомил членов совета и председателя коллегии об инциденте, произошедшем на днях на московском рынке "Фуд Сити" в связи с запретом на торговлю армянскими товарами. Он заявил о недопустимости такого рода инцидентов и призвал коллег детально разобраться в ситуации", - говорится в сообщении.

В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся развития евразийской интеграции, в том числе проект соглашения о единой системе транзита Евразийского экономического союза, программа формирования общего электроэнергетического рынка, ход доработки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В минувшую субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил ТАСС, что диппредставительство начало получать информацию от представителей компаний - экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин". В воскресенье дипломат заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.