Антиправительственные протесты блокировали движение в центре Софии

СОФИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Мирные протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора, которые 12-й день продолжаются в Болгарии, стали более агрессивными. Как сообщает корреспондент ТАСС, участники акции в понедельник вечером блокировали ключевые перекрестки в центре столицы страны, некоторые их них разместились непосредственно на дорожном полотне, читают книги и общаются между собой.

Акция в Софии, приуроченная к дебатам о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова, началась утром у здания Народного собрания (парламента) Болгарии, в ней приняли несколько сотен человек, которые разместились непосредственно перед зданием парламента, скандировали лозунги "Мафия!" и "Отставка!", пели патриотические песни, в том числе государственный гимн. К вечеру число участников протеста увеличилось до нескольких тысяч человек.

В центре Софии работают усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем административным зданиям, однако ситуация спокойная, конфликтов между участниками протеста и полицией нет.

Мирные протесты проходят и в других болгарских городах.

Во вторник утром участники акции протеста вновь соберутся у здания Народного собрания, где около 11:30 по местному времени (совпадает с мск) на внеочередном заседании пройдет голосование по вотуму недоверия правительства.