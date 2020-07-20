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СМИ: суд Эквадора отклонил апелляцию осужденного за коррупцию экс-президента Корреа

Бывший глава республики назвал вердикт "смехотворным"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июля. /ТАСС/. Национальный суд Эквадора отклонил апелляцию экс-президента страны Рафаэля Корреа на приговор по делу о коррупции. Об этом сообщила в понедельник газета El Comercio.

Как уточняется, высшая инстанция таким образом подтвердила вынесенный Корреа, руководившему республикой с 2007 по 2017 годы, в апреле приговор, согласно которому он был заочно осужден на восемь лет тюрьмы. Помимо бывшего эквадорского лидера, суд также отклонил апелляции экс-вице-президента Хорхе Гласа, а также ряда высокопоставленных чиновников в администрации Корреа, подтвердив их виновность в организации ОПГ и участии в ней.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с эпидемией коронавируса нового типа рассмотрение дела осуществлялось в формате видеоконференции. Как указал в своем Twitter сам Корреа, к трансляции не смогли присоединиться более 70% участвующих в процессе адвокатов, что является процессуальным нарушением. Проживающий в настоящее время в Бельгии политик также заявил, что такое решение Фемиды не стало для него неожиданностью, назвав вердикт "смехотворным".

Корреа является лидером оппозиционной партии "Политическое движение за гражданскую революцию". Ранее экс-президент не исключал, что на следующих выборах он может баллотироваться в парламент или на пост вице-президента Эквадора. Помимо назначения тюремного срока, в апреле суд также запретил Корреа занимать выборные должности в течение 25 лет.

Теги
Корреа, РафаэльЭквадор
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