При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС, 20 июля. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска. Об этом говорится в переданном агентством SANA коммюнике командования ВС арабской республики. В нем указывается, что в результате нападения противника получили ранения семь сирийских солдат.

"Израиль нанес в 21:48 серию ракетных ударов по объектам в южных предместьях Дамаска, - сообщается в документе. - Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей". В нем уточняется, что нападение было предпринято Израилем со стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс. В результате атаки нанесен также материальный урон.

Как передал ранее саудовский телеканал Al-Hadath, Израиль нанес удары по позициям проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

27 апреля израильские ВВС атаковали военные объекты в предместьях Сейида-Зейнаб и Сахная на юге сирийской столицы. Тогда погибли четыре бойца из шиитских отрядов "Хезболлах". Жертвами израильского нападения стали также три мирных жителя в поселках Худжейра и Адлия, еще четверо получили ранения, в том числе один ребенок.

14 февраля, по данным Al-Hadath, во время израильской атаки на окрестности Дамаска погибли три сирийских бойца и четыре иранских военных советника. Не менее пяти ударов было нанесено по району международного аэропорта Дамаска.