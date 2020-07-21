Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете на проведение ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила 20 июля внесение поправки о запрете на проведение ядерных испытаний в стране в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.

Поправка была утверждена по партийной линии: 227 демократов поддержали ее, 179 республиканцев выступили против. Документ запрещает использование бюджетных средств для "проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности".

При этом в версии проекта оборонного бюджета, которую в настоящее время рассматривает контролируемый республиканцами Сенат Конгресса, включена поправка о выделении $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости".

Палата представителей в пятницу также одобрила внесение поправки в своей проект оборонного бюджета, которая приведет к учреждению должности директора по вопросам кибербезопасности при Белом доме. Кроме того, конгрессмены ограничили полномочия президента США по использованию военнослужащих при разгоне беспорядков в стране.

О проекте военного бюджета

Самому проекту военного бюджета еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Проведение ядерных испытаний является одной из многих проблемных статей обоих документов. Кроме того, многие члены Конгресса, прежде всего демократы, хотят включить в проект положение о переименовании нескольких военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годов), против чего выступает американский лидер Дональд Трамп.

Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени, начала зимы.

О возможном ядерном испытании в США

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США приступили к обсуждению возможности возобновления ядерных испытаний. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на межведомственном совещании. Решение о проведении испытания тогда выработано не было. Однако один из чиновников заявил газете, что обсуждения продолжаются. Затем и. о. первого заместителя помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер сообщил еженедельнику Defense News, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если Трамп отдаст соответствующее распоряжение.

В конце июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американские власти не видят причины возобновлять ядерные испытания.

Последний в США подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года на полигоне в штате Невада. В России мораторий на ядерные испытания действует уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США так и не ратифицировали этот договор.