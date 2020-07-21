В Белоруссии более 200 журналистов призвали власти страны прекратить давление на СМИ

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Журналисты негосударственных изданий Белоруссии обратились к общественности, властям и силовым структурам страны с призывом прекратить давление, оказываемое на представителей средств массовой информации на фоне проходящей в республике президентской избирательной кампании.

Документ во вторник направлен в адрес министра внутренних дел Юрия Караева, главы Совета Республики Натальи Кочановой, генерального прокурора Александра Конюка и министра информации Игоря Луцкого, сообщает портал tut.by.

"Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление", - сказано в обращении.

В нем также указывается на то, что в последние месяцы на журналистов независимых изданий оказывается очень серьезное давление. В частности, отмечается, что в ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей. Между тем в заявлении подчеркивается, что журналисты "продолжат выполнять свой профессиональный долг".

Под обращением подписались более 200 человек, среди которых корреспонденты и редакторы порталов tut.by, оnliner.by и "Сильные новости", агентства БелаПАН, "Еврорадио", телеканала "Белсат", а также газет "Комсомольская правда в Беларуси", "Народная воля", "Новы час" и "Наша Нива".

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал 14 июля пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.