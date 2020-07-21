МИД КНР опроверг информацию о вредоносности приложения TikTok

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Информация о вредоносности китайского приложения TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Подобное утверждение [о вредоносности TikTok] абсолютно лишено оснований", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

В то же время дипломат не уточнил, какие меры может принять Китай в ответ на действия Соединенных Штатов, где готовится законопроект, запрещающий данное приложение.

TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение разработала китайская компания Byte Dance и запустила в КНР в 2016 году под названием Douyin. В понедельник Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.