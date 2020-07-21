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На депутата Рады от "Оппозиционной платформы" напали националисты и облили зеленкой

Полиция задержала нападавшего

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Националисты напали и облили зеленкой депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Олега Волошина возле здания парламента, когда политик шел на внеочередное пленарное заседание.

Нападавшего полиция задержала. Волошин заявил, что будет добиваться справедливости.

"Буду требовать справедливого наказания", - сказал депутат.

Волошин считает, что нападение связано с его высказыванием о том, что у Украины нет суверенитета. "Этим уродам ни меня, никого из моих коллег не запугать. Боремся дальше. Еще и надеются на меня дело возбудить за то, что я в порядке самообороны двинул одному деятелю в глаз", - написал он на странице в Facebook.

Украина под внешнем управлением

На заседании Рады 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о незаконности проведения в Крыму общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ произошел конфликт, связанный с высказыванием Волошина о том, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым". Он сказал, что с юридической точки зрения это постановление не несет никакого смысла. По его словам, власти должны заниматься социальным и экономическим развитием Украины, чтобы неподконтрольные территории хотели вернуться под контроль Киева.

"Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета?" - заявил Волошин.

Он отметил, что специально не пришел на торжественное собрание Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, "поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление".

Далее он обратился в сторону депутатов от партии "Европейской солидарности", лидером которой является Петр Порошенко, и заявил, что они, когда были при власти, ничего не сделали для возвращения Крыма. "Эти люди профукали Крым, эти люди без боя сдали Крым и сегодня громче других кричат о его возвращении. Это изменники, которые должны сидеть в тюрьме во главе с их лидером [Петром] Порошенко", - заявил Волошин.

Группа депутатов призвала руководство Верховной рады и правоохранительные органы дать правовую оценку словам парламентария.

Крымский референдум

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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