{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты Швейцарии и Украины 23 июля посетят Донбасс

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, швейцарское правительство готово активно помогать Донбассу

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президенты Швейцарии и Украины Симонетта Соммаруга и Владимир Зеленский в четверг посетят Донбасс. Об этом во вторник на совместном брифинге по итогам переговоров сообщил глава украинского государства.

"Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне", - сказал Зеленский.

"Для меня очень ценно и важно, - продолжил он, - когда мировые лидеры, которые приезжают на Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война".

По словам Зеленского, его швейцарская коллега во время переговоров подчеркнула, что правительство ее страны готово активно помогать Донбассу, в частности, в обеспечении питьевой водой путем модернизации инфраструктурных проектов. Как сказал при этом Зеленский, Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе по обе стороны линии разграничения.

Теги
УкраинаШвейцарияСоммаруга, СимонеттаЗеленский, Владимир Александрович
Эспер заявил, что намерен до конца года посетить Китай
Читать полностью