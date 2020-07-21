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Эспер заявил, что США смогут защитить свои выборы от вмешательства других стран

Министр обороны США при этом отметил, что Россия и другие страны хотят оказывать влияние на выборы в стране

ТАСС, 21 июля. США смогут защитить избирательный процесс от вмешательства извне. Об этом во вторник заявил министр обороны США Марк Эспер, комментируя доклад комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности о "вмешательстве" РФ в политику Соединенного Королевства.

"Мне не все об этом [докладе] известно. Насколько я понимаю, речь идет о выборах. Понятно, что Россия и другие страны, по нашему мнению, хотят влиять на американские выборы, если не вмешиваться в них. <...> Однако мы полностью уверены, что сможем обеспечить неприкосновенность наших выборов", - отметил Эспер в ходе видеоконференции, организованной Международным институтом стратегических исследований.

Он добавил, что "США всегда готовы оказать содействие Великобритании в случае необходимости".

Доклад о "вмешательстве" РФ в политику Великобритании был подготовлен предыдущим составом комитета еще в марте прошлого года, после чего был передан на одобрение в канцелярию премьер-министра. В декабре 2019 года правительство дало разрешение на его публикацию, однако из-за прошедших ранее в том же месяце парламентских выборов потребовалось дождаться формирования нового комитета, что произошло лишь на прошлой неделе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад "русофобией в фейковой огранке".

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