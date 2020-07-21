На выборы президента Белоруссии аккредитованы первые 29 международных наблюдателей от СНГ

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Белоруссии аккредитовал первых 29 международных наблюдателей на предстоящих президентских выборах, они представляют СНГ. Об этом сообщили во вторник в ЦИК.

"Сегодня были зарегистрированы 29 человек в статусе международных наблюдателей от исполкома Содружества Независимых Государств", - сообщила ТАСС сотрудник ЦИК.

Во вторник стало известно, что миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Белоруссии возглавил председатель исполкома Сергей Лебедев. Избирательные комиссии на выборах президента Белоруссии к настоящему времени аккредитовали 42 856 национальных наблюдателей.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что также направили приглашения наблюдать за выборами президента страны БДИПЧ ОБСЕ и ШОС. В ситуации с пандемией коронавируса Белоруссия направила приглашение зарубежным наблюдателям позже обычного. БДИПЧ ОБСЕ заявляло, что не планирует участвовать в мониторинге электоральной кампании.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал 14 июля пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.