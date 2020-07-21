Бывший юрист Трампа расскажет в книге о расистских высказываниях президента США

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения, расскажет в готовящейся книге о расистских высказываниях главы Белого дома. Об этом говорится в исковой жалобе, поступившей в понедельник вечером в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Адвокаты Коэна и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU), выступившие истцами, подчеркивают, что в готовящейся книге бывший юрист американского лидера опишет личный опыт общения с Трампом, а также "предоставит яркие детали поведения президента за закрытыми дверьми".

"Например, в тексте книги наглядно описываются определенные антисемитские высказывания, обращенные против выдающихся евреев, а также откровенно расистские замечания в адрес таких темнокожих лидеров, как [бывший американский] президент Барак Обама и [бывший президент ЮАР] Нельсон Мандела, - подчеркивается в документе. - Книга будет основываться на множестве ранее неизвестных эпизодов, подкрепленных задокументированными свидетельствами".

Правозащитники и адвокаты подали в понедельник в суд на американскую администрацию в связи с повторным переводом Коэна в тюрьму из-под домашнего ареста. "Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве возмездия за его планы опубликовать книгу, которая должна содержать критику в отношении Трампа. Мы защитим первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова - прим. ТАСС) от правительственной цензуры, как уже делали неоднократно на протяжении века", - говорится в сообщении ACLU в Twitter. Ранее ACLU обратилась с петицией к генеральному прокурору США Уильяму Барру с призывом освободить Коэна.

Майкл Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Из-за пандемии коронавируса в мае Коэн был переведен под домашний арест, однако 9 июля он был снова отправлен в тюрьму. Как заявили в Бюро тюрем, он отказался соблюдать условия домашнего ареста. По словам адвоката Коэна Лэнни Дэвиса, от его клиента потребовали не общаться с журналистами и не публиковать книг до завершения срока наказания. Перевод из-под домашнего ареста под стражу последовал через несколько дней после того, как Коэн в Twitter сообщил о намерении в конце сентября опубликовать книгу, где расскажет о годах работы с Трампом.