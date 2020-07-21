Законодатель США представил законопроект о защите исследований о COVID-19 от хакеров

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) во вторник официально представил законопроект, предусматривающий введение санкции в отношении иностранных хакеров, пытающихся, по мнению Вашингтона, заполучить данные о проводимых в США разработках вакцины от коронавируса.

"Мы отказываемся допускать, чтобы наши инновации использовались Китаем, Россией или другими хакерами. Мы намерены предотвратить попадание лекарства в плохие руки, чтобы никто не мог использовать его в качестве рычага в своих злонамеренных целях", - заявил Маккарти. Слова конгрессмена приводятся на его сайте. В сообщении отмечается, что соответствующее заявление законодатель сделал в связи с внесением инициативы в Конгресс.

Законопроект Defend COVID Research from Hackers Act ("О защите исследований COVID от хакеров"), в частности, предусматривает введение санкций "в отношении иностранцев, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике, здоровью населения, экономической устойчивости и финансовой стабильности США". Напрямую Россия или Китай в тексте не упоминаются.

16 июля Маккарти заявил, что намерен представить законопроект против российских хакеров, якобы причастных к сбору данных о вакцине от коронавируса.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения.