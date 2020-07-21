Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская призвала избирателей не голосовать досрочно

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит белорусских избирателей отказаться от досрочного голосования и записаться в независимые наблюдатели.

"Призываю вас стать независимыми наблюдателями и прийти на выборы именно 9 августа. Никакого досрочного голосования", - заявила кандидат во вторник, выступая с предвыборной программой на телеканале "Беларусь-1".

Тихановская считает важным собрать "рекордное количество наблюдателей, самое большое в истории независимой Беларуси и зафиксировать реальный результат голосования".

Кандидат заявила, что избиратели, поддерживая ее на выборах, "голосуют за новые, честные и справедливые выборы". "Только так страна сможет развиваться дальше", - убеждена Тихановская.

В случае своей победы она намерена в течение полугода организовать "новые и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов". По мнению Тихановской, "у действующего президента очень низкий рейтинг, его поддерживает совсем мало людей". "Я пришла в политику не ради власти, а ради справедливости. Моя главная цель - организовать честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов", - отметила она.

Выборы президента

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты: Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что не смогут принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Белоруссии. Ожидается, что в наблюдении за ходом голосования примут участие наблюдатели от СНГ.