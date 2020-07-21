Крупнейшие учения SEACAT пройдут в формате онлайн

ТАСС, 21 июля. Военно-морские учения (SEACAT), которые пройдут в 19-й раз 21-23 июля в онлайн формате, станут крупнейшими по числу участников за всю историю их проведения. Соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота США.

Участниками SEACAT, которые проводятся с целью сохранения стабильности и безопасности в Юго-Восточной Азии, станут представители 22 стран из Европы, Юго-Восточной Азии, США и ряда других регионов. Среди них Австралия, Камбоджа, Шри-Ланка, Вьетнам, Канада, Франция, Германия, Япония, Республика Корея, Великобритания, Соединенные Штаты.

Отмечается, что формат учений предполагает проведение своеобразного симпозиума с презентациями, групповыми обсуждениями, а также интерактивными заседаниями по различным темам.

Цель SEACAT состоит в том, чтобы задействовать страны-партнеры в подготовке "в реальном мире и реальном времени" к укреплению морской безопасности, отмечает пресс-служба, указав на важность обмена информацией и многостороннего взаимодействия.