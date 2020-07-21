Facebook посоветовал пользователям проверить запись Трампа о голосовании по почте

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Администрация социальной сети Facebook во вторник усомнилась в корректности записи президента США Дональда Трампа о том, что голосование за президента страны по почте может привести к самым коррумпированным выборам в истории страны.

Соответствующая запись главы государства появилась на его официальной странице в соцсети несколько часов назад. Администрация Facebook разместила под этим сообщением подпись со значком "i" (информация, нуждающаяся в проверке - прим. ТАСС), рекомендовав пользователям ознакомиться с данными о правилах голосования на официальном веб-сайте федерального правительства США и разместив ссылку на этот сайт.

На данный момент 9,2 тыс. пользователей Facebook прокомментировали утверждение Трампа. Он неоднократно повторял свою позицию по голосованию по почте во время интервью, предвыборных митингов и на платформах различных соцсетей и сервисов.

Большинство опросов общественного мнения в США свидетельствуют о том, что Трамп по популярности существенно уступает бывшему вице-президенту Джозефу Байдену, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. По опубликованным 19 июля результатам опроса, проведенного по заказу телеканала Fox News, 49% респондентов готовы голосовать за избрание Байдена на пост президента США, а 41% - за переизбрание республиканца Трампа на второй срок. Остальные 10% опрошенных заявили, что еще не определились в данном вопросе. При этом действующий глава государства упрочил свои позиции по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июне. Тогда разрыв по популярности составлял 12 процентных пунктов (50% и 38%) в пользу демократа Байдена.

18 июля были опубликованы итоги опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post. Согласно им, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов (54% и 44%).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.