В Пентагоне заявили, что арктическая стратегия ВВС США настраивает на сотрудничество с РФ

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Новая Арктическая стратегия ВВС США предусматривает в том числе поиск сфер сотрудничества с ВКС России. Об этом заявил во вторник начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

Он принял участие в обнародовании основных положений Арктической стратегии ВВС США на интернет-конференции в неправительственном Атлантическом совете Вашингтона. Стратегию представила также министр ВВС США Барбара Барретт и глава Космического командования американских Вооруженных сил генерал Джон Реймонд.

"В военном плане мы смотрим на это сквозь такую призму: сотрудничать, где можем, конкурировать, где должны, и побеждать, если нас к этому призовут. Мы видим расширившуюся деятельность России <...>", - сказал Голдфин, комментируя нынешнюю ситуацию в Арктике. "Возвращаясь к тезису "сотрудничай, где можешь". Один из моих вопросов - почему мы позволяем российскому истребителю с комплектом вооружений на борту подлетать к крупному самолету-разведчику США, в котором находится ряд военнослужащих ВВС, не способных себя защитить, на радиус поражения? <...> И Россия позволяет нам поступать таким же образом. Мы видим расширившиеся масштабы военной деятельности в плане числа перехватов дальней авиации с обеих сторон", - продолжал начштаба американских ВВС.

При этом он охарактеризовал ВКС России как профессиональные и высказался за сохранение конструктивного двустороннего взаимодействия. "Если бы я сейчас говорил с российским коллегой - начальником штаба (Главнокомандующим - прим. ТАСС) их ВВС (ВКС - прим. ТАСС) - профессиональных ВВС, кстати, - то я бы ему сказал, что всем нашим интересам отвечает гарантирование соблюдение общих правил поведения, как и в последние 50 лет, когда мы перехватывали [самолеты] друг друга в Арктике у побережья Аляски, у побережья России", - отметил американский генерал.

"Чего мы не можем допустить, - убежден Голдфин, - так это просчетов, действий со стороны какого-то военнослужащего наших военно-воздушных сил на уровне ниже [установленных] стандартов". "<...> В военном плане мы должны быть в состоянии обеспечить то, чтобы профессиональные военно-воздушные силы наших двух стран продолжали действовать в этой сфере <...>. Речь идет о благоприятной возможности определить при помощи этой стратегии, есть ли у нас сферы общих интересов, где мы можем сотрудничать, прекрасно понимая, что мы также продолжим конкурировать", - добавил начштаба ВВС США.