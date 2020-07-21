Трамп лишает незарегистрированных иммигрантов представительства в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ, который запрещает учитывать незарегистрированных иммигрантов во время проводящейся в нынешнем году всеобщей переписи в стране, что скажется на распределении мест в контролируемой на данный момент демократами Палате представителей американского Конгресса. Документ опубликовал Белый дом.

Распоряжение главы государства, которое многие подвергли критике, стало по сути аналогом предложения вашингтонской администрации о включении вопроса о гражданстве в анкету для переписи, проводящейся каждые 10 лет. Данную инициативу в прошлом году заблокировал Верховный суд страны.

Согласно обоснованию Белого дома, за президентом закреплено решающее слово при передаче окончательного доклада о переписи в Конгресс, при этом в конституции четко не определено, какие лица должны учитываться при распределении мест в Палате представителей от каждого штата в соответствии с численностью населения.

В указе Трампа отмечается, что "исполнительная власть определяет того, кто считается "проживающим [в США] лицом", в том числе имеет полномочия исключать из списка жителей страны, необходимого для распределения мест в нижней палате Конгресса, "иностранцев, которые не имеют законного иммиграционного статуса". "Исключение этих незаконных иммигрантов из перечня распределения в большей степени согласуется с принципами представительной демократии, лежащими в основе нашей системы управления", - отмечается в распоряжении Трампа.

Против радикальных левых

В документе подвергаются критике власти Калифорнии, которая представлена в Конгрессе преимущественно демократами, она названа "одним штатом, являющимся домом для более чем 2,2 млн нелегальных иммигрантов". Как отмечает в своем указе Трамп, "включение этих незаконных иммигрантов в состав населения штата может привести к выделению на два или три места в Конгрессе больше, чем в противном случае". В своем письменном заявлении к указу глава государства назвал свое решение попыткой дать отпор "радикальным левым", которых он обвиняет в организации беспорядков в стране. "Раньше было время, когда можно было с гордостью заявить: "Я гражданин Соединенных Штатов", - отметил Трамп. - Но сейчас радикальные левые пытаются уничтожить эту концепцию и скрыть количество нелегальных иммигрантов в нашей стране. Все это является частью более широких усилий левых, направленных на ущемление прав американских граждан, и я не потерплю этого".

Стоит отметить, что пока неясно, как администрация Трампа будет определять гражданство или иммиграционный статус каждого респондента, поскольку в перепись не включен вопрос о гражданстве. Однако в прошлом году президент поручил госучреждениям собирать и передавать в отвечающее за проведение переписи министерство торговли данные о гражданах и иностранцах в Соединенных Штатах, дав понять, что эта информация будет использоваться при анализе результатов переписи.

Демократы, которые традиционно поддерживают нелегальных иммигрантов, подвергли решение главы вашингтонской администрации резкой критике. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) назвала указ "неконституционной и незаконной попыткой" нанести ущерб результатам переписи.

Возможные проблемы для республиканцев

Указ нацелен исключительно на распределение мест в Палате представителей Конгресса, но игнорирует последствия для бюджета - финансирование из федеральных программ в значительной степени зависит от итогов переписи. Если незарегистрированных иммигрантов исключат из переписи, то это в первую очередь ударит по представительству Калифорнии в нижней палате законодательного органа. Однако пострадают и потеряют места в Конгрессе и такие поддерживающие республиканцев штаты, как Техас и Джорджия - где проживают 1,6 млн и 400 тыс. незарегистрированных иммигрантов соответственно.

Формирование Палаты представителей

В Палате представителей на данный момент 435 конгрессменов. Мандаты распределяются между штатами в соответствии с численностью их населения (согласно итогам проводящейся каждые десять лет переписи), сейчас каждый член этой палаты представляет примерно 600 тыс. избирателей. В состав Сената Конгресса входят на постоянной основе 100 человек, по два от каждого штата.