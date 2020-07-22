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Пандемия коронавируса нового типа

Пелоси назвала коронавирусную инфекцию "вирусом Трампа"

Спикер Палаты представителей Конгресса США обвинила американского лидера в бездействии в свете пандемии, которое стоило многим людям жизни

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) обвинила американского лидера в бездействии в свете пандемии, которое стоило многим людям жизни, и назвала новую коронавирусную инфекцию "вирусом Трампа". С такими заявлениями она выступила во вторник в эфире телеканала CNN.

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Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, Пелоси отметила: "Думаю, в сегодняшнем выступлении президент, отметив необходимость ношения масок, признал допущенные ошибки". По ее мнению, американский лидер ранее не принял необходимых мер в свете распространения инфекции. "По сути ясно, что это вирус Трампа", - сказала она.

По мнению Пелоси, главе администрации США следовало с самого начала пандемии посещать публичные мероприятия в защитной маске. Как она подчеркнула, Трамп не делал этого, чем подавал плохой пример согражданам. "То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа", - полагает спикер Палаты представителей.

Трамп во время выступления во вторник признал, что ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться. Он призвал американцев носить маски.

Теги
Трамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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