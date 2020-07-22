Правительство Испании исключило проведение референдума по вопросу монархии в стране

МАДРИД, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Испании не будет устраивать референдум по вопросу формы государственного правления. Об этом заявила в среду вице-премьер королевства Кармен Кальво, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Представитель баскской националистической партии "Бильду" Джон Иньарриту спросил замглавы кабмина о возможности проведения плебисцита по вопросу монархической формы правления. "Никакой референдум не планируется, - заверила Кальво. - Руководство государства не стоит под сомнением в этой стране".

Испания - парламентская монархия, главой государства является король. В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации, связанной с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I - бывшего главы государства и отца короля Филиппа VI. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства.

В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка - Медина. По утверждению Ларсен, Хуан Карлос I мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около €65 млн от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес не исключил возможность внесения изменений в конституцию страны, чтобы ограничить неприкосновенность короля.