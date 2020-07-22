Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало создает "комитет народного единства"

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил о планах создания "комитета народного единства", который будет находиться в оппозиции действующей власти.

"Мы создаем комитет народного единства. Это народное единство в противопоставлении единоличной власти, которая установилась у нас в стране", - заявил он в среду в видеообращении.

Он не уточнил, какие функции и цели будут у комитета, но сообщил, что намерен пригласить в него "всех известных в Республике Беларусь политиков, которых когда-то Лукашенко выбрасывал с политической арены".

Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу Цепкало на отказ в регистрации его кандидатом в президенты страны. Центризбирком посчитал, что претендент не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. Претензии также возникли к декларации супруги Цепкало.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост (Виктору Бабарико и Валерию Цепкало) было отказано в регистрации.