СМИ: к югу от Багдада подорвана колонна с грузами для войск США

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Колонна, перевозившая грузы для американских войск, подорвана в среду к югу от Багдада. Об этом передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

По их данным, инцидент произошел в районе города Эн-Насирия - административном центре провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада. На пути следования автоколонны одной из охранных компаний с оборудованием для армии США сработали два взрывных устройства.

Между тем, как сообщает издание Shafaq News, две бомбы были приведены в действие возле иракского конвоя, осуществлявшего материально-техническую поддержку американских сил. В результате нападения никто не пострадал. Незначительные повреждения получило одно транспортное средство, которое после небольшого ремонта продолжило путь.

Это уже вторая подобная атака менее чем за две недели. 11 июля неизвестные подожгли три грузовика, перевозивших оборудование для Вооруженных сил США между провинциями Мутанна и Эд-Дивания на юге Ирака.

Ранее ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранской шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожали ударами по войскам и интересам США в Ираке, если они не покинут страну в соответствии с принятой в начале января парламентом республики резолюции. В частности, в ней было прописано требование вывода иностранных войск из страны на фоне убийства в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.