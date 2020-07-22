В Пентагоне назвали редкими инциденты между конвоями России и США в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Военные России и США придерживаются установленных правил поведения в Сирии, случаи не в полной мере профессионального взаимодействия между ними редки. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов заместитель командующего операцией Inherent Resolve в Ираке и Сирии генерал-майор Кеннет Экман.

По его словам, "не в полной мере профессиональное взаимодействие между российскими и американскими военными случается редко". "В целом мы видим, что россияне придерживаются протоколов, которые были установлены, они придерживаются правил взаимодействия на тактическом уровне между нашими конвоями", - сказал он.

"Очень редко случается, чтобы недопонимание приводило к какому-то всплеску эмоций или какому-то агрессивному поведению между силами обеих сторон", - подчеркнул американский генерал.

Он пояснил, что россияне и силы коалиции каждый день встречаются на одной территории. "Контакты на самом деле очень часты, это касается как взаимодействия на земле, так и в воздухе. Честно говоря, наши силы в достаточной степени привыкли к тому, чтобы работать вблизи друг от друга. Цель здесь - избежание конфликтов и сюрпризов", - добавил Экман.

Генерал также сообщил о гибели в Сирии одного американского военнослужащего. "Вчера мы потеряли одного из наших молодых военнослужащих, участвовавших в патрулировании на северо-востоке Сирии", - сообщил он. Некоторые журналисты на брифинге попытались связать этот инцидент с темой взаимодействия американских и российских патрулей и выяснить какие-либо подробности гибели военного.

"Что касается вчерашнего патруля, то я могу вам сказать, что у нас нет никаких свидетельств того, что имела место какая-либо активность со стороны России в том месте, где мы, к сожалению, потеряли нашего военнослужащего. Остальным займется расследование", - ответил Экман, отказавшись уточнять какие-либо еще детали. Ранее СМИ сообщали, что инцидент не был связан с боевым столкновением.