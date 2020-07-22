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МИД Китая сообщил об угрозах взрыва и убийства в адрес посольства КНР в Вашингтоне

В ведомстве отметили, что угрозы являются следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США

ТАСС, 22 июля. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин заявила, что в адрес посольства КНР в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства.

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"Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, что является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США", - написала Хуа Чуньин в среду на своей странице в Twitter.

Официальный представитель МИД Китая добавила, что "введение ограничений против китайских дипломатов и вскрытие китайской дипломатической почты являются беспрецедентным усилением политического давления на Китай".

Китайские власти сообщили об угрозах в адрес своих дипломатов в Вашингтоне на фоне планов США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Ранее в среду МИД Китая сообщил о таком требовании американских властей. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что решение о закрытии дипломатического учреждения Китая в Хьюстоне принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

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