США заявили, что у любых предположений о связи талибов и РФ будут серьезные последствия

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Любые предположения о том, что Россия может якобы предоставлять ресурсы боевикам из других стран, чтобы они нападали на американских солдат, будут иметь самые серьезные последствия. Об этом заявил в среду первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Любые предположения о том, что Российская Федерация или любая часть российского правительства предоставляет ресурсы боевикам из других стран, чтобы те атаковали американских солдат, будут иметь наиболее серьезные последствия, включая этих лиц и их передвижениях в районах, где они предпринимают такого рода действия", - сказал дипломат.

По его словам, если американские власти получат такого рода сообщения, то будут приняты "всесторонние и решительные меры". В частности, будут предприняты действия по обеспечению безопасности американских военнослужащих. Кроме того, заключил Бигэн, данный вопрос будет обсуждаться между должностными лицами высокого уровня России и США.