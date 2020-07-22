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США заявили, что у любых предположений о связи талибов и РФ будут серьезные последствия

Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн заверил, что, если американские власти получат такого рода сообщения, то будут приняты "всесторонние и решительные меры"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Любые предположения о том, что Россия может якобы предоставлять ресурсы боевикам из других стран, чтобы они нападали на американских солдат, будут иметь самые серьезные последствия. Об этом заявил в среду первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

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"Любые предположения о том, что Российская Федерация или любая часть российского правительства предоставляет ресурсы боевикам из других стран, чтобы те атаковали американских солдат, будут иметь наиболее серьезные последствия, включая этих лиц и их передвижениях в районах, где они предпринимают такого рода действия", - сказал дипломат.

По его словам, если американские власти получат такого рода сообщения, то будут приняты "всесторонние и решительные меры". В частности, будут предприняты действия по обеспечению безопасности американских военнослужащих. Кроме того, заключил Бигэн, данный вопрос будет обсуждаться между должностными лицами высокого уровня России и США.

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