В США считают, что участие КНР в переговорах по контролю над оружием отвечает интересам РФ

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. У России есть все основания добиваться участия Китая в консультациях по контролю над вооружениями. Такое мнение высказал в среду первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Он рассказал о том, что американо-российские переговоры о контроле над вооружениями продолжаются, в ближайшее время пройдут консультации на экспертном уровне в Вене.

"У России также [как и у США] есть все основания [желать], чтобы и Китай присутствовал на этих консультациях. Россия сталкивается с гораздо более значительным вызовом в связи с присутствием Китая у своей южной границы", - утверждал дипломат.

По его версии, российско-американские отношения "имеют транзакционную природу". "История [отношений] между Россией и Китаем сопровождалась повышенной напряженностью. Тот факт, что они [отношения] сегодня сгладились - из-за отношений обоих к Соединенным Штатам как к противнику - не будет долгосрочным для российско-китайских отношений", - полагает Бигэн.

Он считает, что "российские эксперты, которые занимаются данной проблемой, прекрасно знают, что Китай" также должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями. "Не только из-за потенциальных стратегических вызовов, которые он может поставить перед Россией, но и в связи с тем, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также государством - участником ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия]", - считает первый заместитель госсекретаря.

В связи с этим, продолжил Бигэн, Пекин "должен участвовать в добросовестных переговорах по сокращению уровня ядерных сил, которыми он обладает". Он утверждал, что как сторона ДНЯО Китай должен сокращать свои ядерные вооружения, несмотря на то, что их пропорции отличаются, в частности, от американских.

8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин в действительности понимает, что "это не может произойти". Он также заверил, что если США и Россия продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и на его основе "продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]".